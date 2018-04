Pub

Março de 2018 foi o segundo mais chuvoso desde 1931, o que contribuiu para terminar a situação de seca meteorológica, diz a APREN.

O primeiro trimestre de 2018 ficou marcado por um recorde nas renováveis: pela primeira vez desde sempre, no mês de março a produção elétrica de origem renovável ultrapassou as necessidades de consumo de Portugal continental, o que permitiu: reduzir em 10% o preço da eletricidade no mercado grossista; obter um saldo exportador de eletricidade de 878 GWh; evitar a emissão de 1,8 milhões de toneladas de CO2, refere o mais recente boletim da APREN.

