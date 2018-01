Pub

Trata-se do consumo anual mais elevado de sempre, ultrapassando em 21% o anterior máximo registado em 2010.

De acordo com um comunicado da REN, em 2017 a produção de energia renovável abasteceu 40% do consumo mais o saldo exportador, com as centrais hidroelétricas a representarem 11% do consumo, as eólicas 23%, a biomassa 5% e as fotovoltaicas 1,6%.

