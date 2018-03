Pub

A ANA já informou o Governo que atingiu no ano passado todas as metas de capacidade no aeroporto de Lisboa que permitem que apresente uma solução.

O aeroporto de Lisboa atingiu, em 2017, um número total de passageiros superior a 22 milhões (26 milhões), o total anual de movimentos foi acima dos 185 mil, o total de passageiros no trigésimo dia de maior procura superior a 80 mil e o total de movimentos no trigésimo dia mais movimentado acima dos 580.

