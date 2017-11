Pub

O regime simplificado vai mudar em 2018 e há detalhes que podem levar ao pagamento de impostos no futuro.

O Orçamento do Estado para 2018 vai mudar o regime simplificado, mas as alterações terão um alcance mais pequeno do que o inicialmente previsto. Para os agricultores e comerciantes e trabalhadores por conta própria do sector da restauração e bebidas tudo se mantém como até aqui, mas os profissionais liberais outros prestadores de serviços (nomeadamente o alojamento local) terão de estar atentos porque há novas regras a partir de janeiro de 2018.

