Receitas da CMVM descem e custos sobem com regulação mais exigente

Os resultados do regulador do mercado de capitais desceram no ano passado. O resultado líquido teve uma descida de 1,3 milhões de euros para 127 mil euros e as receitas baixaram em 1,7% para 22,8 milhões de euros, segundo o relatório anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado esta quarta-feira.

