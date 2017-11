Rajendra Shukla, ministro do Comércio, da Indústria e do Emprego de Madhya Pradesh

Pub

O ministro do Comércio, Indústria e do Emprego de Madhya Pradesh, Rajendra Shukla, esteve em Portugal e falou sobre o potencial das relações entre Portugal e Índia

As relações antigas entre Portugal e Índia ganharam este ano um novo fôlego, sobretudo com as visitas do primeiro-ministro António Costa à Índia e Narendra Modi a Portugal. Como vê esse potencial de evolução?

Nós desenvolvemo-nos muito e Madhya Pradesh é um bom exemplo dessa evolução. Éramos um estado atrasado, com uma economia sobretudo agrária, mas crescemos e há cinco anos consecutivos estamos entre os cinco maiores em atração de investimento. Desenvolvemo-nos em muitas áreas, com destaque para a energia, onde passámos de uma capacidade de 3 mil para 19 mil MW, o que nos permite ter excedente energético mesmo garantindo o fornecimento de energia à indústria ininterruptamente. Na agricultura, passámos de 0,8 milhões para 40 milhões de hectares de produção. Então Madhya Pradesh cresceu muito e agora estamos focados na indústria, é nessa área que procuramos parcerias e respostas, e é bom que Portugal esteja empenhado em desenvolver esta relação bilateral. As visitas bilaterais dos chefes de governo da Índia e de Portugal foram muito importantes nisso e cabe-nos agora dar os passos seguintes, explorar as possibilidades de comércio e investimento.

Em que áreas há oportunidades de investimento destacadas, nomeadamente no estado de Madhya Pradesh - o segundo maior do país e com uma população de 77 milhões de pessoas?

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Nós desenvolvemo-nos muito na agricultura e há grandes oportunidades a surgir nas indústrias de processamento alimentar. Tivemos um crescimento de cerca de 20% na agricultura na última década e isso fez surgir oportunidades na transformação, que é uma área em que Portugal trabalha muito bem. Também na Defesa, Madhya Pradesh tem tido uma evolução considerável, abrindo portas à indústria de componentes. Mas há muitas outras oportunidades.

Em IT e startups, por exemplo?

Na área das IT e das startups, foram assinados mais de uma dezena de Memorandos de Entendimento e estamos agora na fase de pensar como podemos executá-los. Na Índia temos centros de excelência onde podemos por exemplo receber jovens portugueses, treiná-los, e também estamos preparados para enviar alguns dos nossos para Portugal, para se formarem em centros de incubação. Há aqui uma forte ligação à universidade também.

Nestes seminários já houve manifestações concretas de interesse de empresas portuguesas?

Este é ainda um momento de exploração de possibilidades. Mas esperamos avanços. E a nossa embaixadora aqui tem sido um ponto de ligação importante, mantido contactos. As pessoas e empresas que quiserem avançar terão sempre essa porta aberta e todo o apoio da nossa embaixada em Lisboa, que está disponível para ajudar em todos os momentos.

Há alguma empresa portuguesa em Madhya Pradesh?

Não, neste momentos, não.

Onde vê esta relação Portugal-Índia daqui a dez anos?

Deverá ter florescido, e não apenas com o estado de Madhya Pradesh. Com as relações estabelecidas e os acordos assinados entre os nossos chefes de governo, estamos confiantes de que o melhor acontecerá para desenvolver as nossas relações a nível comercial e industrial.