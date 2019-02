Querem vender-lhe energia em nome da ERSE? Não acredite, diz o regulador

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos emitiu esta sexta-feira um novo alerta para os consumidores sobre más práticas de comercializadores de energia, desta vez "relacionadas com angariação de clientes, com recurso à utilização abusiva do nome da ERSE como argumento de venda".

