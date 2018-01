Pub

Para isso precisa de um caderno em branco, determinação e organização.

Com a taxa de poupança dos portugueses em mínimos históricos - 4,4% do rendimento disponível das famílias, entre julho e setembro de 2017 - o que representa o valor mais baixo em quase 20 anos -, faz cada vez mais sentido aplicar técnicas simples no dia a dia para aumentar o a fatia do rendimento disponível que não foi despendido em consumo, mas sim consagrado à compra de ativos ou à redução de passivos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia