Quatro hotéis portugueses entre os melhores do ano da Condé Nast

A gala Condé Nast Johansens para os melhores hotéis de luxo no Reino Unido, Irlanda, Europa e zona do Mediterrâneo, distinguiu quatro unidades hoteleiras portuguesas.

O Hotel Infante Sagres, no Porto, venceu na categoria de melhor novo hotel ou regressado à lista. O Tivoli Carvoeiro, no Algarve, venceu na categoria melhor hotel para as famílias. O Santiago de Alfama, em Lisboa, é o melhor hotel urbano e o Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores, venceu na categoria de preferido dos leitores.

Os vencedores são decididos através de votação online, avaliações dos hóspedes e os relatórios dos local experts dos guias.