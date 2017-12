Pub

Veja as imagens.

Se está a pensar viajar e é apreciador de cerveja, veja nas imagens (e no gráfico interativo abaixo) os preços em vários países do mundo e compare-os com Portugal, onde custa em média abaixo de dois euros. E já agora, saiba também onde beber cerveja em Lisboa até 1 euro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia