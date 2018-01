Pub

BE pretende avançar com proposta para alterar a Lei das Telecomunicações e trazer algumas das redes geridas pela PT, como a TDT, para a esfera pública

A Altice Portugal, dona do Meo/PT Portugal, vai pedir uma "audiência com caráter de urgência" ao Presidente da Assembleia da República para explicar a estratégia do grupo para o mercado nacional e mostrar a sua "indignação" com as "gravidade das acusações" proferidas pelo Bloco de Esquerda que pretende recuperar para a esfera pública várias das redes geridas pela companhia, entre as quais a da Televisão Digital Terrestre (TDT) e dos serviços de emergência.

