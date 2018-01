Pub

Na passada sexta-feira o Comité Executivo da PT Portugal comunicou a vontade de criar um "Conselho Consultivo para as Relações Laborais e Sindicais",

A criação de um conselho consultivo, tal como anunciou a PT Portugal, com o objetivo de mediar a relação com os sindicatos, "será prejudicial e apenas servirá para desresponsabilizar a Altice e marginalizar os sindicatos", entende o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT).

