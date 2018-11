Matias Damásio, cantor angolano de 36 anos, apresenta o seu quinto álbum, Augusta, num concerto na Altice Arena em Lisboa no dia 24. Mariza, Pérola e Aurea estão entre as suas convidadas. Num espetáculo em que não faltarão rosas vermelhas, público no palco, sentimento no coração e semba no pé.