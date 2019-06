PSP avisa: Trotinete elétrica “é um meio de transporte, não um brinquedo”

“Os utilizadores ainda encaram as trotinetes como um brinquedo.” O aviso foi deixado esta terça-feira pela PSP – Polícia de Segurança Pública, durante um pequeno-almoço com jornalistas sobre mobilidade sustentável e sistemas de partilha de veículos, que decorreu em Lisboa. Todos os dias, são realizadas cerca de 20 mil viagens em meios de transporte partilhados, com destaque para as trotinetes.

