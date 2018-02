Pub

Novo modelo K9 será classificado como veículo de classe 2 nas portagens por ter mais 1,10 metros de altura no eixo da frente.

O investimento do grupo Peugeot-Citröen (PSA) em Mangualde está em risco se não for feita qualquer alteração nas classes das portagens em Portugal. O alerta foi lançado por Alberto Amaral, diretor-geral do grupo PSA em Portugal, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia