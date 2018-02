Pub

Apesar de a base destes automóveis ser comum, o grupo francês garante que o interior destes veículos será independente em cada uma das três marcas.

O grupo PSA confirmou que a fábrica de Mangualde vai produzir veículos de lazer (classe LAV) para as marcas Citröen, Peugeot e Opel/Vauxhall. A indicação foi dada pelo grupo liderado por Carlos Tavares esta terça-feira, poucas semanas antes da apresentação oficial do projeto "K9", marcada para o início de março no salão automóvel de Genebra (Suíça).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia