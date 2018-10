PS já admite rever pensões antecipadas anunciadas por ministro

A tempestade política que se formou em volta da intenção do governo de limitar as reformas antecipadas aos trabalhadores que atingem os 60 anos de idade com pelo menos 40 anos de descontos obrigou ontem Carlos César, presidente do PS e líder do grupo parlamentar, a mostrar abertura para clarificar os objetivos do novo regime. De Bruxelas, António Costa recusou comentar as novas regras, afirmando que estas já foram "bem explicadas" pelo ministro Vieira da Silva.

