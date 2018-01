Pub

Pine Cliffs e Douro Azul vão realizar eventos de recrutamento para as suas unidades.

O Pine Cliffs Resort, no Algarve, e a Douro Azul, no Porto, vão ter na próxima semana um total de 500 vagas de emprego disponíveis para as suas unidades. Ambas as empresas vão realizar ações de recrutamento, nos seus open days, que vão acontecer no dia 16, no caso do Pine Cliffs Resort, e a 19 e 20 de janeiro, na Douro Azul.

