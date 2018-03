Pub

Associação Lisbonense de Proprietários alerta para "trapalhada fiscal" por causa da devolução do valor da taxa de proteção civil.

Os proprietários lisboetas com imóveis arrendados que tenham deduzido em sede de IRS o valor que tiveram de suportar pela taxa de proteção civil vão ter de retificar as declarações de rendimentos, alerta a Associação Lisbonense de Proprietários referindo um esclarecimento que recebeu do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

