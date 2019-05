Projeto de ciências arrebatou o Concurso Arrisca C 2019

As ciências estiveram em grande nos Prémios Arrisca C 2019, concurso nacional de ideias e planos de negócio organizado pela Universidade de Coimbra e apoiado pelo Santander Universidades. Entre os distinguidos com a melhor Ideia de Negócio – quer com o prémio, quer com a menção honrosa – estiveram dois projetos ligados à saúde. Os galardões foram entregues no passado dia 23 de maio no Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, numa cerimónia que contou com a presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque.

