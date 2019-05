Projeto da botija solidária parado. Galamba passa a bola às Autarquias Locais

Um ano depois, a portaria que cria o projeto-piloto da tarifa social no gás engarrafado, a preços reduzidos e com cerca de 30% de desconto face aos valores de mercado (entretanto revista e modificada pelo novo secretário de Estado da Energia, João Galamba), está precisamente no mesmo ponto e no mesmo local: algures na secretaria de Estado das Autarquias Locais à espera de uma assinatura do titular da pasta, Carlos Miguel, para que possa ser novamente publicada e entrar em vigor.

