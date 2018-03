Pub

Juiz do TCIC tem recusado várias diligências na investigação que envolve o presidente executivo da EDP e um dos administradores da empresa.

Os procuradores do Ministério Público que estão a investigar as suspeitas de corrupção no caso EDP acusam o juiz de instrução criminal do processo de bloquear a investigação. Os procuradores Carlos Casimiro Nunes e Hugo Neto voltaram a recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa para tentar ultrapassar mais uma recusa de diligência do juiz de instrução criminal Hugo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

