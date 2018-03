Pub

Rede social propõe uma forma mais direta de funcionamento na procura de emprego, ou para quem procura funcionários. Será possível até marcar entrevistas

O Facebook vai estender a mais 40 países a funcionalidade "Jobs" (empregos) que permite que empregadores e quem procura trabalho estejam ligados de forma mais direta. A opção estava apenas disponível nos EUA e Canadá e permite, de forma fácil e praticamente automática, responder a propostas de trabalho.

A proposta do Facebook para este segmento é bem diferente do muito usado Linkedin, uma rede social mais formal e profissional. A empresa liderada por Mark Zuckerberg quer ser mais informal e direta.

É também muito apoiada na ideia de ajudar o comércio e o emprego local, visto que as ofertas de emprego são sugeridas tendo em base a localização do utilizador. Então, de uma forma bastante direta, o interessado pode candidatar-se diretamente aos trabalhos que lhes interessem através do Facebook.

Assim, a página "Jobs" aparece como uma espécie de classificados online. Além disto, o Facebook diz ainda que deverá também ser possível marcar entrevistas através das funcionalidades do Facebook e do Messenger.

Veja aqui como funcionam as coisas para quem procura emprego.

E para os empregadores...