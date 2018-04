Pub

O problema já foi identificado e o sistema deve ser recuperado esta tarde. Milhões de passageiros podem ser afetados

Um problema no sistema de gestão da Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) pode causar atrasos em metade dos cerca de 30 mil voos previstos para hoje no espaço aéreo europeu, anunciou a organização.

Houve uma falha no sistema de gestão tática dos fluxos (ETFMS na sigla em inglês), "com um impacto no sistema de planeamento de voos associado", informou a organização em comunicado. O problema não tem consequências para a segurança, garantem, mas pode reduzir a "capacidade da rede europeia em 10%".

"Hoje estavam previstos 29.500 voos na rede europeia. Cerca de metade destes voos podem registar atrasos devido a uma avaria no sistema", indicou em comunicado a organização, que já tinha assinalado uma falha no sistema de gestão.

O problema já foi identificado e o sistema deve ser recuperado esta tarde, acrescenta a Eurocontrol numa mensagem no Twitter. "Mas os planos de voo entregues antes das 10:26 TMG (11:26 em Lisboa) estão perdidos e foi pedido aos operadores aéreos para apresentarem de novo os planos de todos os aparelhos que ainda não tenham descolado", acrescentou.

A Eurocontrol não deu detalhes sobre o problema técnico que esteve na origem destas perturbações.

Alguns aeroportos europeus começaram durante a tarde a assinalar as perturbações esperadas.

O aeroporto de Amesterdão-Schipol pediu aos passageiros para consultarem as informações sobre os voos no seu 'site', dando conta de possíveis consequências nas partidas e o aeroporto de Helsínquia informou que havia atrasos.

Em Bruxelas, foi indicado, através da rede social Twitter, que o movimento foi limitado a 10 partidas por hora e que está a ser analisado o evoluir da situação.

A Eurocontrol é o principal centro de competência de navegação aérea na Europa, tendo um papel fundamental na coordenação e planeamento do tráfego aéreo na Europa: na gestão leva em conta o número de voos.