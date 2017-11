Pub

Português Hugo Vau é embaixador da marca de combustíveis Prio, que abriu um espaço para apoiar atletas que rumam à Nazaré

Surfar as ondas gigantes da Nazaré é um momento de "extrema e total conexão com o mar e a natureza", diz Hugo Vau. "É uma sensação única ter a possibilidade de eternizar os últimos segundos de existência de uma vaga, gerada através da força e da energia do vento, que percorre milhares de quilómetros e se transforma numa onda ao chegar à praia", descreve o por duas vezes finalista nos XXL Big Wave Awards, os Óscares da World Surf League, e embaixador da Prio.

