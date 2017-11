Pub

Cálculos feitos pela Deco/Dinheiro&Direitos mostram que um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos pagará menos 1,55 euros do que pagava antes

Os clientes com crédito à habitação indexado à Euribor a seis meses vão voltar a pagar menos em dezembro e os com crédito à habitação a três meses vão manter o valor da prestação.

Segundo os cálculos feitos para a agência Lusa pela Deco/Dinheiro&Direitos, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, vai passar a pagar 463,81 euros a partir de dezembro, menos 1,55 euros do que o que pagava desde a última revisão, em junho.

No caso de um empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o cliente mantém o valor da prestação nos 460,13 euros a partir do próximo mês, um valor igual à última revisão, em setembro.

Desde o final de 2015 que as taxas Euribor negoceiam em valores negativos, com as prestações da casa a cair de forma praticamente constante.

Em Portugal, 90% dos contratos de crédito à habitação usam taxa de juro variável, sendo a Euribor a seis meses o indexante mais usado, seguido da taxa a três meses.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de mais de 50 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos faz parte deste painel.