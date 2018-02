Pub

Este prejuízo não era esperado pelo grupo Montepio Seguros. A aquisição dos chineses pode estar em risco.

As contas ainda estão em cima da mesa, mas o grupo de seguros do Montepio deve registar uma perda de 20 milhões de euros, no ano de 2017. Se este número se confirmar, os prejuízos são mais do dobro registado no fecho de 2016 e superiores aos esperados dentro do grupo. O jornal Público desta terça-feira avança estes valores de prejuízo do grupo Montepio Seguros, no exercício do ano passado, com as contas ainda a serem analisadas em auditoria externa. Um cenário que coloca dúvidas ao negócio de investimento e compra por parte dos chineses.

