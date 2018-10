Preço do metro quadrado já ultrapassa os 2700 euros em Lisboa

Os preços das casas em Portugal continuam a escalar patamares. Segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira, o preço mediano dos alojamentos familiares situou-se, no segundo trimestre de 2018, nos 969 euros por metro quadrado.

Face aos primeiros três meses do ano o valor é 2% superior, já que entre janeiro e março o preço das casas rondava os 950 euros por metro quadrado. Comparando com o mesmo período do ano passado a subida é mais expressiva: 8,15%.

A mediana de preços no município de Lisboa situou-se nos 2 753 euros por metro quadrado, mantendo-se como a mais elevada do país.

No Porto os preços dispararam 24,7% face ao mesmo período do ano passado.

"Entre as sete cidades do país com mais de 100 mil habitantes, o Porto destacou-se por registar, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016, o segundo maior preço mediano de alojamentos familiares (1 460 €/m2), após Lisboa e ultrapassando o valor da cidade do Funchal (1 439 €/m2)", destaca a nota do INE.

Em atualização...

Leia mais em Dinheiro Vivo