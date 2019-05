Portugueses pesquisam no Google onde votar nas eleições europeias

Onde votar nas eleições europeias em 2019 – é o que os portugueses mais pesquisam no Google a propósito da votação marcada para o próximo dia 26 de maio. Nos resultados divulgados pelomotor de busca, a propósito das eleições europeias, Portugal está no top 10 dos países com mais interesse pela ida às urnas que se avizinha. Ainda, assim, estamos no fim da tabela, no 10º lugar, de uma lista encabeçada pela Finlândia. Suécia e Áustria completam o pódio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia