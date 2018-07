Portugueses já compraram mais carros elétricos este ano do que em 2017

Os portugueses compraram mais carros elétricos nos primeiros seis meses deste ano do que em todo o ano passado. Até junho, foram vendidos 1868 automóveis movidos só com baterias elétricas, mais do dobro (156,2%) do que na primeira metade de 2017, segundo os números ontem divulgados pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal. (em 2017, foram vendidos 1640 veículos) A maior consciência ambiental e os benefícios fiscais e económicos ajudam a explicar este crescimento.

