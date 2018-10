Portugueses gastaram mais de mil milhões no estrangeiro no verão

Os portugueses não olharam a gastos nas férias de verão. Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, entre julho e setembro foram batidos recordes em compras no estrangeiro.

Em três meses, as compras feitas com cartões portugueses fora do país totalizaram 1093 milhões de euros, mais 24% do que no ano passado. Foram ainda registadas 22,2 milhões de operações, mais 34% face a 2017.

Segundo a análise do Banco de Portugal, os pagamentos com cartão no estrangeiro têm vindo a aumentar nos últimos cinco anos. O pico teve lugar em agosto: foram registados 7,7 milhões de operações e gastos 384 milhões de euros.

Em cada compra, os portugueses gastam em média 49 euros. A maior parte das operações foram registadas no Reino Unido, Espanha e Países Baixos. Juntos, estes três destinos representam mais de 50% do número total de compras dos portugueses no estrangeiro.

Seguem-se França, Irlanda e Luxemburgo. Nos Estados Unidos foram registados 3% do total. Já em valor, foi em Espanha, Reino Unido e França que os portugueses gastaram mais dinheiro durante as férias de verão.

Ana Sanlez é jornalista do Dinheiro Vivo