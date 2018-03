Pub

Desde o início do ano a empresa já contratou mais de 100 colaboradores e abriu novos espaços em Évora, Tomar, Vila Real e Viseu.

A Critical Software quer contratar mais de 300 trabalhadores até ao final do ano, adiantou fonte oficial da tecnológica nacional. A empresa liderada por Gonçalo Quadros fechou o ano passado com um volume de negócios de milhões, uma subida de 12% face a 2016, impulsionado pelas operações internacionais no Reino Unido e Alemanha.

