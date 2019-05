Português de sucesso nos EUA investe em Lagos

“Nós temos um problema político. O último rei que esteve no Algarve foi D. Carlos, em 1889, quando o caminho-de-ferro chegou a Faro. E antes desse, sabe quem tinha sido o último a visitar o Algarve? O D. Sebastião!”, exaspera-se Vítor Neto, presidente do Núcleo Empresarial da Região do Algarve, confessando que ainda hoje os algarvios se sentem votados ao isolamento – exceção feita ao período das férias de verão.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia