Pub

Grupo quer abrir até dez espaços em 2018, com um investimento de dois milhões. A aposta é na Manteigaria e na Portugália

Se um dia destes estiver a comer um bife na Portugália e tiver como sobremesa um pastel de nata da Manteigaria não fique surpreendido: o Grupo Portugália comprou 85% da cadeia Manteigaria e quer expandir o conceito a novas localizações, incluindo uma segunda loja no Porto, já no verão. É um dos cinco a dez novos espaços que o grupo dono da Cervejaria Trindade, da Ribadouro, da Brasserie de L"Entrecote, do La Gamba e do Segundo Muelle quer abrir neste ano.

