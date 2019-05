Portugal reeleito para segundo mandato no Conselho Executivo da OMT

Portugal foi reeleito para um segundo mandato no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo (OMT), tendo ultrapassado a Turquia, Itália e França na votação. Este é o órgão máximo da OMT e é responsável por definir as prioridades de intervenção e o plano de atividades da organização.

