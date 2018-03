Pub

Mário Vaz, CEO da Vodafone, faz um balanço positivo da primeira Vodafone IOT Conference e promete continuar a debater estes temas

Uma sala completamente cheia e oradores de renome internacional transformaram a primeira IoT Conference num evento que deixou a Vodafone satisfeita. O Pátio da Galé foi pequeno para o interesse demonstrado pelos empresários nacionais pelo tema, que, apesar de incipiente em Portugal, já conta projetos interessantes de grandes dimensões. Mário Vaz, CEO da Vodafone, acredita que apanhar a onda desta revolução deve ser um desígnio nacional no país, que tem boas condições para marcar a agenda digital europeia. Para o CEO da Vodafone, não cabe apenas à indústria, às operadoras ou ao governo fomentar o crescimento da internet das coisas e da digitalização em Portugal. Trata-se de um esforço que tem de ser transversal. Um dos problemas que Portugal teve em revoluções anteriores foi a limitação geográfica e a escassez de recursos naturais, mas esses problemas não existem quando se fala em economia digital ou mesmo em indústria 5.0, como apontou Gerd Leonhard na sua apresentação. Para onde caminharemos agora? Se possível, para um papel mais relevante no panorama europeu. É o que diz o CEO da Vodafone, com quem falámos no rescaldo da conferência.

