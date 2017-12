Pub

Até novembro, Portugal captou 1,9 mil milhões de euros em fundos do Plano Juncker. São 27 projetos com um apoio inicial que equivale a 1% do PIB. É o maior rácio da UE

Portugal é o país mais apoiado da União Europeia, em percentagem do produto interno bruto (PIB), pelos fundos do Plano Juncker. Há cerca de um ano estava em oitavo lugar. Até novembro último, foram aprovados 1,9 mil milhões de euros em apoios, crédito muito barato, o que equivale a 1% do PIB, indicam cálculos do DN/Dinheiro Vivo com base nos números do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da Comissão Europeia (CE).

De acordo com o mais recente balanço, feito esta semana pelas instituições europeias, "as operações aprovadas pelo grupo BEI em Portugal no âmbito do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) [Plano Juncker] representam agora um volume total de financiamento de 1,9 mil milhões de euros" distribuídos por 27 projetos.

Esta verba "deverá desencadear 5,5 mil milhões de euros em investimentos" no total, o que significa que os privados deverão mobilizar 3,5 mil milhões de euros em fundos próprios.

O país com o segundo maior rácio de apoio no âmbito deste Plano Juncker é a Grécia (0,9% do PIB grego), seguida da Lituânia (0,8%).

Neste ranking, os países menos apoiados são o Reino Unido, Malta e Hungria. O Reino Unido nem sempre esteve nesta posição, mas depois do anúncio da saída da União Europeia (brexit, agendada para março de 2019) houve uma alteração radical na atribuição destes apoios, pois está a dar-se preferência a projetos dos outros 27 países membros, apurou o DN/DV.

O pacote Juncker foi lançado no final de 2014 numa tentativa para retirar as economias europeias da zona de perigo e fazer subir os baixos níveis de investimento. Esses fundos europeus especiais visam puxar pelo investimento privado, sobretudo, e dividem-se em duas grandes áreas temáticas: infraestruturas e inovação, financiamento de pequenas e médias empresas (PME).

No caso de Portugal, até final de novembro e na primeira área temática (infraestruturas), foram aprovados 17 projetos que "totalizam 1,1 mil milhões de euros em financiamento do Banco Europeu de Investimento no âmbito do FEIE". Espera-se que este impulso financeiro público se traduza em "3,1 mil milhões de euros em investimentos", no total.

A somar àqueles 17 projetos, há outros dez na área das PME. Segundo o BEI, trata-se de "dez acordos com intermediários financeiros (bancos, fundos, etc.)". O BEI é um banco grossista pelo que necessita dos bancos retalhistas para passar esse dinheiro a milhares de empresas do país que podem ser elegíveis para este crédito de baixo custo.

Em causa está "um financiamento que totaliza 797 milhões de euros e deverá desencadear investimentos de 2,3 mil milhões de euros". "2064 empresas pequenas ou startups beneficiarão deste apoio", refere o banco europeu.

Portugal tem o maior rácio de apoio na Europa e isso é explicado pelo forte aumento do fluxo destes empréstimos. De acordo com os cálculos do DN/Dinheiro Vivo, o valor concedido em apoios ao abrigo do Plano Juncker aumentou 83% (quase duplicou) em novembro face ao final de 2016. O investimento privado associado a estas verbas não ficou indiferente. O BEI mostra que pode subir 59%, para os já referidos 3,5 mil milhões de euros.

Projetos em Portugal

O maior projeto apadrinhado por Juncker é, até à data, o da Águas de Portugal. "O BEI vai conceder euro 420 milhões à Águas de Portugal e suas subsidiárias operacionais para financiar investimentos em infraestruturas de água em Portugal". O contrato para libertar uma primeira tranche de 220 milhões foi assinado em setembro. Com a participação dos privados, estima-se que este investimento chegue aos 727 milhões de euros.

"Este empréstimo facilitará a melhoria da qualidade, eficiência e sustentabilidade dos serviços de água e esgotos em Portugal, apoiando a construção e renovação de infraestruturas relacionadas". O projeto, diz o BEI, "criará mais de 7400 postos de trabalho durante a fase de implementação", que pode ir até 2020 ou mais tarde.

Outro projeto de grande envergadura é o da regeneração urbana de Lisboa, proposto e ganho pela câmara. "A operação inclui reabilitação ambiental, prevenção e proteção de riscos, infraestruturas de regeneração urbana e habitação social, incluindo novas casas e grandes reparações no parque habitacional existente." Uma primeira tranche de cem milhões foi libertada em novembro. O BEI entrará com 250 milhões de euros no total. Contando com os privados, o investimento pode ultrapassar os 520 milhões de euros.

Além destes financiamentos diretos, o BEI distribui os seus fundos através dos bancos comerciais. São as verbas destinadas às PME, startups, à criação de emprego. Também em novembro, foi assinado um novo protocolo com o Montepio (20 milhões de euros). Em outubro aconteceu o mesmo com a Caixa Geral de Depósitos (70 milhões).

Balanço europeu

O Plano de Investimento para a Europa procura gerar um total de 315 mil milhões de euros em investimento (público mais privado) até meados do próximo ano, mas o pacote deverá ser expandido para durar até 2020 ou mais. Foram já aprovados 50 mil milhões de euros em projetos, que vão gerar um investimento total de 252 milhões de euros, o que significa que 80% da meta dos 315 mil milhões foi cumprida até agora.

