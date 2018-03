Pub

O sexo feminino, no entanto, ainda está pouco representado nesta indústria em Portugal: as mulheres ocupam apenas 16,08% dos empregos.

Portugal é considerado o país que dá mais oportunidades às mulheres na área da tecnologia. A conclusão é da edição de 2018 do índice "Women in Tech", publicado na quarta-feira pela plataforma de empregos Honeypot, e que cruza a percentagem de mulheres nesta área, com a as diferenças nos salários para os homens.

