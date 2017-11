Pub

Números ambiciosos e oportunidades de negócios levaram as relações comerciais entre os países a outro nível

Em pleno Palácio da Bolsa, no Porto, a maior preocupação da embaixadora indiana no último de três seminários (depois de Portimão e Lisboa) era que ficasse bem clara a sua total disponibilidade para ajudar a dar vida a novos negócios entre Portugal e Índia. "Neste momento importante em que a Índia sofre a maior transformação de sempre - tendo resultado na recente subida do rating do país pela Moody"s, ao fim de 14 anos, e de 30 lugares na posição no ranking dos melhores países para investir do Banco Mundial -, há grandes oportunidades para quem queira fazer parte deste crescimento", afirmou Nandini Singla. E deixou as portas da embaixada em Lisboa abertas de par em par, garantindo-se disponível para ajudar, prestar esclarecimentos, esclarecer dúvidas e até tornar mais simples processos burocráticos como a obtenção de vistos.

Potenciar relações comerciais bilaterais, mas também de cooperação com terceiros são prioridades, com a embaixadora a recordar as duas dezenas de acordos assinados entre Lisboa e Deli em áreas como o espaço, a defesa, as renováveis, a educação, as IT, e exemplificando com a vontade de tornar Portugal uma sede preferencial para startups indianas, conforme foi anunciado no último Web Summit.

Quanto aos vistos, que aparentemente representam ainda alguma dificuldade à chegada de talento indiano a Portugal, ficou o apelo aos presentes para que ajudem a chamar a atenção das autoridades portuguesas para a necessidade de remover esse obstáculo.

Se são notáveis os sinais de confiança dados pelas instituições internacionais às reformas promovidas por Narendra Modi, nos últimos anos, e ao futuro do país, a aproximação da Índia a Portugal neste ano, com visitas bilaterais dos chefes do governo de ambos os países, pode de facto revelar um futuro promissor. Em menos de um ano, já há movimento, com mais de 17% de relações comerciais entre os dois países, conforme realçou Nandini Singla no seminário no Porto, nesta semana. Mas a criação do Portugal-Índia Business Hub ainda está apenas a começar.

"É um país extraordinário - a maior democracia do mundo, que soube apostar na educação, na saúde, desenvolveu-se em tecnologia, ciência, no comércio e tantas outras áreas", notou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Para acrescentar que "uma economia assim não precisava de se abrir, mas fê-lo e isso é extraordinário", pelo que deu as boas-vindas a todos os investidores. Um convite prontamente replicado pelo ministro do Comércio, da Indústria e do Emprego do estado de Madhya Pradesh, o segundo maior da Índia, com 77 milhões de habitantes e, pela sua centralidade, capaz de chegar a 55% dos consumidores do país. "Temos o melhor e mais pacífico ambiente de negócios para investir, melhorámos em inúmeros aspetos e convidamos todos a investir em Madhya Pradesh", declarou Rajendra Shukla, assegurando: "Vai ser bom."

A ideia foi bem aceite por Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal. "A Índia é um mercado relevantíssimo e às empresas e à economia portuguesas é essencial uma cada vez maior internacionalização. As nossas exportações cresceram de 29% para 42% graças ao reforço no mercado europeu, mas sobretudo à abertura a novos mercados com capacidade competitiva e produtos de qualidade, e mercados com o potencial do indiano podem ajudar-nos a chegar mais longe, ao patamar dos 50% no final da década."

A construção de cem smart cities é uma oportunidade que pode ajudar as empresas portuguesas a chegar a essa marca, realçou Shuchita Sonalika, presidente da Confederação Industrial da Índia, que aqui vê uma porta de entrada para empresas portuguesas com interesses no ambiente. "Há muitos desafios ainda na área das renováveis, em que somos o quinto maior país do mundo, precisamos de know-how em hotelaria, parques temáticos e tudo quanto tenha que ver com turismo, do esqui às praias, desportos náuticos, aventura, etc." E assinalou ainda uma oportunidade única para as empresas portuguesas: "Quase metade das nossas colheitas acabam no lixo, porque não somos suficientemente eficientes no processamento de alimentos. Essa é uma área onde podem dar-nos uma grande ajuda."

Se dúvidas houvesse quanto ao interesse despertado numa sala cheia de homens de negócios à procura de novas oportunidades de investimento, poucas restaram no fim do seminário organizado pela Embaixada da Índia. As trocas de cartões, informações e primeiras abordagens feitas durante o almoço que se seguiu foram bem reveladoras de que as relações comerciais entre Portugal e Índia estão apenas a começar mas têm muito por onde se desenvolver, com ganhos potenciais consideráveis para ambas as partes.

Notas da Índia

Mudar e atrair investimento

Fazer da Índia uma economia ainda mais aberta e capaz de atrair investimento tem sido uma prioridade do governo de Modi. Sobretudo graças às suas iniciativas, entre abril de 2014 e março de 2017 o investimento direto estrangeiro no país ascendeu aos 33 mil milhões de euros.

Crescimento em 2017: 7,2%

Entre os países que mais crescem no mundo, há cinco anos que a Índia mantém um PIB superior a 6%. O ritmo deve manter-se.

Lugares acima no ranking de melhores países para investir: 30

A subida pôs a Índia no 100º lugar da tabela do Banco Mundial de melhores países para negócios. Quer chegar a 50º.

Reformas estruturais

Sob a liderança de Narendra Modi, a Índia ganhou novo fôlego, sobretudo graças a importantes reformas estruturais, incluindo a simplificação fiscal que substituiu 17 diferentes taxas por um imposto único, o que foi fundamental quer para as empresas domésticas quer para abrir o país a investimento estrangeiro.

Potencial de Madhya Pradesh

Em Madhya Pradesh, o custo da mão-de-obra na indústria têxtil é 30% inferior ao do resto da Índia. Há mais de 250 farmacêuticas no estado e a capacidade solar instalada é a maior da Ásia. Há ainda grande potencial turístico, com santuários, parques nacionais e tigres brancos a trazer quase 78 milhões de visitantes por ano.

1,3 mil milhões de pessoas

A dimensão potencial do mercado indiano é impressionante. Só no estado de Madhya Pradesh são 77 milhões.

