Portugal e Espanha querem saber por que subiu 20% o preço da luz

Portugal e Espanha estão preocupados com o aumento "anormal" do preço da eletricidade no mercado grossista e pediram aos reguladores e respetivas autoridades da concorrência uma avaliação. No imediato, vai ser criado um grupo de trabalho para analisar a situação, anunciaram esta terça-feira os secretários de Estado da Energia de Portugal e Espanha.

