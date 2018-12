Portugal começa a pagar dívida à UE cinco anos antes do previsto

Portugal obteve luz verde do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para pagar o que resta do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas nas negociações entre o governo e a instituição liderada por Klaus Regling surgiu o compromisso de Portugal começar também a pagar os empréstimos europeus antes das datas que foram estabelecidas. Esses reembolsos deverão começar a ser feitos entre três a cinco anos antes do previsto.

