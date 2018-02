Pub

Região ultrapassou a barreira dos sete milhões de dormidas em 2017 e os proveitos de hotelaria quase duplicaram nos últimos três anos.

O Porto e Norte de Portugal foi o destino de férias preferido dos portugueses durante o ano passado e o segundo destino eleito pelos espanhóis, por uma curta diferença de 30 mil dormidas face a Lisboa e Vale do Tejo. Em 2017, a região bateu todos os recordes com 7,4 milhões de dormidas e as receitas de hotelaria, que cresceram 20,5%, praticamente duplicaram face ao valor registado apenas três anos antes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia