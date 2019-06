Porto. 11 milhões para dar nova vida ao antigo Central Shopping

A SDC Investimentos vai investir 11 milhões de euros na reabilitação e reconversão do antigo Central Shopping, junto ao Campo 24 de agosto, no centro do Porto, num espaço de escritórios e comércio. O projeto Porto Business Plaza deverá arrancar no terceiro trimestre deste ano e em aproximadamente 10 meses será transformado numa área bruta locável de 17 mil metros quadrados, pensada para albergar serviços, a que se somará mil metros quadrados para retalho e 3500 que serão transformados em espaços polivalentes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia