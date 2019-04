Portal da Queixa: Reclamações contra CP disparam 82%

Os problemas que a CP -Comboios de Portugal tem enfrentado nos últimos anos estão a levar ao aumento das reclamações dos utentes. Nos últimos 12 meses, só no Portal da Queixa, as denúncias aumentaram 82% em comparação com o período homólogo entre 2017 e 2018. Os atrasos são o principal motivo das queixas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia