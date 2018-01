Pub

À dúvida de um contribuinte, a AT respondeu: os lucros gerados com a compra e venda de criptomoedas não são tributados

O crescente interesse pelas criptomoedas tem aumentado as dúvidas sobre o tratamento fiscal que vai ser dado aos ganhos obtidos com a compra e venda deste tipo de ativos - que tem na bitcoin o seu exemplar mais famoso e valioso. Um contribuinte questionou Autoridade Tributária e Aduaneira sobre este tema e a resposta do fisco indica que não há lugar à tributação destes rendimentos.

