Pingo Doce fecha mais cedo no sétimo dia do falecimento do fundador

O Pingo Doce informou esta quarta-feira os clientes, através de mensagem por telemóvel, que as suas lojas vão estar encerradas no sétimo dia do falecimento do fundador, Alexandre Soares dos Santos, esta quinta-feira, a partir das 18.00.

O empresário, que se tornou líder do grupo Jerónimo Martins em 1968, criou a cadeia de supermercados em 1980.

Eleito pela revista Forbes o homem mais rico de Portugal durante vários anos, Soares dos Santos foi ainda agraciado com os graus de Grande-Oficial da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe Industrial (28 de maio de 1992), Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (9 de junho de 2000) e Grã-Cruz da Ordem do Mérito (17 de janeiro de 2006).

Mais recentemente, o homem que liderou 40 anos a Jerónimo Martins recebeu das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, já em 2017, Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial - Classe do Mérito Comercial.