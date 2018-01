Pub

Notas contrafeitas foram retiradas de circulação pelo Banco de Portugal. Nota de 20 euros é a mais falsificada

Perto de 9.800 notas de euro contrafeitas foram retiradas de circulação em Portugal entre julho e dezembro, sendo a nota de 20 euros a mais contrafeita, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, durante o segundo semestre de 2017, em Portugal, foram retiradas da circulação 9.760 notas contrafeitas, mais 1.679 notas do que no primeiro semestre de 2017.

A nota de 20 euros é a mais contrafeita, tendo sido retiradas de circulação 5.223 unidades, seguida da de 50 euros, com 2.092 retiradas.

Segundo o BdP, as contrafações apreendidas apresentam qualidade regular e podem ser identificadas recorrendo à metodologia "Tocar -- Observar -- Inclinar", não sendo necessário para o efeito utilizar qualquer instrumento de verificação.

O regulador bancário refere que "os valores [de notas apreendidas] permanecem residuais quando comparados com as notas em circulação".

O acréscimo verificado na apreensão de notas de 500 euros (de 123 para 1.976) resultou de uma apreensão de 1.962 notas.

"Estas notas são de baixa qualidade, claramente distintas das notas genuínas e têm a palavra 'espécime' escrita", precisa.

De acordo com o comunicado do Banco Central Europeu (BCE), também divulgado na página do BdP, no segundo semestre de 2017, foram retiradas de circulação cerca de 363.000 notas de euro contrafeitas, o que constitui um aumento de 9,7% face ao primeiro semestre de 2016 e de 2,8% em termos homólogos.

As notas de 20 e 50 euros representaram cerca de 85% das contrafações e a maioria (97,8%) das notas contrafeitas foi detetada em países da área do euro, tendo cerca de 1,7% das notas sido apreendidas em Estados-membros da União Europeia não pertencentes à área do euro e 0,5% sido detetadas em outras partes do mundo.

Segundo o BCE, a probabilidade de se receber uma nota de euro contrafeita é hoje diminuta e por isso trata-se de um pagamento "seguro e de confiança".

"A quantidade de contrafações permanece muito reduzida, em comparação com o número de notas de euro genuínas em circulação, que tem aumentado continuamente, a taxas superiores ao crescimento do produto interno bruto (PIB), desde a introdução das notas de euro", refere.

Em 2017, por exemplo, o aumento da quantidade e do valor das notas de euro em circulação foi em torno de, respetivamente, 5,9% e 4,0%.

Atualmente encontram-se em circulação muito mais de 21 mil milhões de notas de euro, com um valor total superior a 1,1 mil milhões de euros, acrescenta.