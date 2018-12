Pensões sobem em janeiro entre 0,8% e 1,5%, com mínimo de 6 euros

As pensões de reforma vão aumentar, no próximo ano, entre os seis euros e os 41,8 euros, com a garantia de um mínimo extraordinário de seis euros para os escalões mais baixos trazida pelo orçamento de 2019, mas também com um valor mais baixo de inflação - referência para os aumentos anuais - a guiar as subidas nas restantes pensões.

