Pensões entram em colapso em 2038, mais cedo do que o previsto

O saldo da Segurança Social deverá, este ano, registar o seu quarto excedente consecutivo – mais de 880 milhões de euros –, apesar de mais de 3,6 milhões de pensões terem conhecido subidas. Mas em 2028 o sistema previdencial português passará o seu ponto zero, para manter um percurso constante em terreno negativo a queimar ativos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social por mais de uma década. Daí para a frente, a partir de 2038 – e não após 2045, como prevê hoje o governo – os contribuintes passarão a ter que financiar as pensões.

