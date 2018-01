Pub

A portaria que define o aumento das pensões em 2018 ainda aguarda publicação, mas os reformados já estão a receber o novo valor.

As pensões processadas pela Segurança Social já começaram a chegar à conta dos beneficiários e o valor já incorpora o aumento estabelecido para 2018. A portaria que fixa a atualização deve ser publicada por estes dias, mas fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social referiu ao Dinheiro Vivo que "todas as pensões pagas em janeiro de 2018 já foram atualizadas tendo em conta a atualização regular".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia